Dramma familiare a Potenza. Un’intera famiglia è stata segnata dal Coronavirus. Morti due fratelli e il padre di 89 anni.

La storia della famiglia Foscolo è una storia che purtroppo ha accomunato molte famiglie in questo periodo di Pandemia. Due fratelli infatti sono morti nel giro di poco tempo proprio per Covid l’ultimo dei quali in ordine di tempo sarebbe quella di Donato Foscolo che sarebbe deceduto in queste ultime ore.

Stando a quanto riporta il sito “Le Cronache Lucane” oltre ai due fratelli sarebbe deceduto a distanza di poco tempo anche il padre Vito di 89 anni. Non solo attualmente sarebbe anche ricoverata la Nipote Manuela di 18 anni. Un dolore questo che non avrebbe devastato solo una famiglia anche l’intera comunità.

“Ci stringiamo con la preghiera intorno a una intera famiglia che ha pagato un prezzo troppo alto”, ha scritto utente da Facebook.

Covid, morti due fratelli e il padre

“È deceduto al San Carlo anche Donato Foscolo di anni 63. Ha lottato per la vita per giorni in terapia intensiva ed alla fine non ce l’ha fatta raggiungendo le anime benedette del fratello Carmine a cui era molto legato e del loro amato papà “nonno” Vito”, inizia così il post di un utente che da Facebook ha voluto ricordare i fratelli Foscolo Donato e Carmine che sono deceduti per Covid l’uno a distanza di poco tempo dall’altro.

Due morti che a loro volta sono arrivate dalla morte del padre Vito di 89 anni.

Ora sarebbe ricoverata anche la nipote Manuela di 18 anni come ha fatto sapere il post condiviso su Facebook e la cui notizia è stata rilanciata da “Le Cronache Lucane”: “Ci stringiamo con la preghiera intorno ad una intera famiglia che ha pagato un prezzo troppo alto, alla giovanissima Manuela ancora in ospedale e a tutti gli altri in isolamento domiciliare nell’affettuosa ed ospitale comunità di C.da Trinità Sicilia.

Lo ripeto ancora ad alta voce, anche in questo triste momento: vi prego abbiate rispetto per voi stessi e tutti noi altri“.