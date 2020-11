Il nuovo dpcm definirà la possibilità di trascorrere le vacanze di Natale nelle seconde case: ecco in che modo.

In molti vorrebbero trascorrere le vacanze di Natale nelle seconde case, magari in compagnia dei propri familiari. L’emergenza Coronavirus, tuttavia, metterà il freno a spostamenti di massa. Il Governo, infatti, vuole evitare quanto avvenuto quest’estate, con esodi che hanno favorito la diffusione del virus.

La possibilità di trasferirsi, tuttavia, cambierà probabilmente in relazione al livello di rischio delle diverse località. Ne ha parlato Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute.

Zampa: “No a spostamenti di massa”

Sandra Zampa ha chiarito, in parte, i dubbi della popolazione sulla possibilità di trasferirsi nelle seconde case per le feste. “Raggiungere le seconde case durante le feste di Natale, non sarebbe di per sé un problema, ma quello che si vuole evitare sono gli spostamenti di massa che generano poi affollamenti“.

Le misure di restrizione relative alla mobilità contenute nel dpcm che entrerà in vigore il prossimo 3 dicembre, dunque, dipenderanno molto dagli ultimi dati relativi alla curva dei contagi. Una impennata come quella di agosto è assolutamente da evitare, ma non è certo che ci sarà un divieto assoluto agli spostamenti. È possibile che vengano consentiti almeno i trasferimenti all’inteno della medesima Regione. Ciò è già possibile, ad esempio, nelle zone gialle.