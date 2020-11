Avrebbe perso la vita sbattendo violentemente la testa.

Una bambina di 10 anni è morta a scuola durante l’ora di educazione fisica. La piccola, secondo una prima ricostruzione del caso, sarebbe caduta sbattendo la testa violentemente. L’episodio è avvenuto in data 25 novembre presso l’istituto Vittorio Emanuela Orlando in via Lussemburgo di Palermo.

Il decesso sarebbe stato immediato. Inutili i tentativi da parte dei soccorritori del 118 di rianimarla. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli opportuni accertamenti.

Palermo, bambina di 10 anni cade e muore

Giunti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare nulla per la bimba. Sul posto sono giunti anche i militari dell’Arma e il medico legale.

Isernia, bimba muore a scuola

Ricordiamo come lo scorso ottobre un’altra bambina sia morta in un’altra scuola, in tal caso a Isernia. La bimba aveva 11 anni aveva accusato un malore durante il consuetudinario orario di lezione. La piccola era stata dunque trasferita presso l’ospedale Ferdinando Veneziale nel reparto di cardiologia dove è qui spirata.

Il decesso da quel che si apprende dalle varie testate locali, sarebbe avvenuto per un’aritmia o per un vero e proprio arresto cardiaco.