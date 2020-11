Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un tir a Tezze sul Brenta.

Paura a Tezze sul Brenta, comune in provincia di Padova, dove un ragazzo di 14 anni è stato investito da un tir mentre stava pedalando a bordo della sua bicicletta. Trasportato d’urgenza in ospedale, secondo quanto appreso le sue condizioni sarebbero gravissime.

Ragazzo investito a Tezze sul Brenta

L’episodio si è verificato poco dopo le 18:30 di martedì 24 novembre sul tratto della statale 47 che da Cittadella porta verso Bassano. Stando alle prime ricostruzioni il giovane, residente a Fontaniva, è stato travolto dal rimorchio di un autoarticolato che procedeva in direzione Bassano. Il conducente del mezzo pesante non si è accorto di nulla e ha proseguito la sua corsa, mentre a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno fornito le prime cure sul posto giudicando da subito grave il suo stato. Lo hanno quindi trasferito urgentemente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Padova dove i medici lo hanno ricoverato in condizioni giudicate disperate. Presenti anche le forze dell’ordine che dopo aver bloccato l’autista del tir a pochi chilometri dal luogo del sinistro, hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze utili a capire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo, 60 anni, ha raccontato di non essersi accorto di nulla e per questo di aver proseguito senza prestare i primi soccorsi. Sul suo racconto e sui dettagli dell’accaduto indagheranno gli agenti per attribuire eventuali responsabilità.