Burioni contro la Capua: “Chi fa il vaccino non trasmette la malattia”

Scntro tra Burioni e Capua sul vaccino, il primo smentisce quanto affermato dalla seconda a Di Martedì.

Continuano le discussioni tra virologi e esperti di virus e, se in una prima parte i dibattiti erano incentrati sul contenimento della pandemia, in questa fase sembra evidente e scontato che il focus si sposti sul vaccino. Sul tema avevano fatto molto discutere le parole di Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida, rilasciate nel suo consueto intervento nella trasmissione Di Martedì su La7.

Contro quelle esternazioni si è schierato su Twitter il virologo Roberto Burioni.

Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. QUESTO NON È VERO. Per morbillo, rosolia, parotite o varicella – e qui mi fermo ma la lista è lunga – chi è vaccinato non può essere infettato e NON PUÒ trasmettere la malattia. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 25, 2020

Scontro Burioni – Capua sul vaccino

Facciamo un passo indietro e torniamo a quanto detto dalla Capua durante Di Martedì.

“Il vaccino anti-covid protegge dalla malattia – ha detto la professoressa – Ma, da vaccinato, posso andare in giro come se fossi sicuro al 100%? La risposta è no. La vaccinazione, infatti, è efficace contro la malattia, ma contro l’infezione non lo è al 100%. Sicuramente riduce moltissimo la quantità di virus che si elimina”.

Pronta è arrivata la risposta piccata di Burioni che su Twitter ha scritto: “Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia.

QUESTO NON È VERO. Per morbillo, rosolia, parotite o varicella – e qui mi fermo ma la lista è lunga – chi è vaccinato non può essere infettato e NON PUÒ trasmettere la malattia”. L’uso del maiuscolo da parte del virologo sottolinea come lo stesso ritenga probabilmente inaccettabile quanto detto dalla dottoressa Ilaria Capua, anche se direttamente non la chiama in causa.