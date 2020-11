Covid, si può andare a trovare un neonato in casa?

Neonati e bambini, una questione delicata in tempi di Covid

Un neonato è sempre molto delicato e in questo periodo di pandemia, bisogna prestare ancora più attenzione ai nostri piccoli cuccioli. Partendo dal fatto che dobbiamo rispettare le restrizioni attualmente in vigore, dal punto di vista sanitario andare a trovare un neonato in casa richiede qualche accortezza in più.

È sicuro andare a trovare un neonato in casa?

Come noto, l’Italia è suddivisa in tre zone – gialla, arancione e rossa – e per ognuna di queste esistono delle restrizioni ad hoc stabilite dal DPCM del 3 novembre. Quindi se siete in zona rossa non potete andare a trovare il neonato per nessuna ragione. Potete andare a trovare un neonato – nel rispetto delle regole sugli spostamenti – nelle zone gialle e arancioni, dove comunque è fortemente sconsigliato.

Andare a trovare un neonato appena uscito dall’ospedale non è una buona idea, soprattutto in questo periodo.

Nei primi giorni di vita i neonati non hanno un sistema immunitario molto sviluppato anche se gli studi riguardanti l’incidenza del Covid sui neonati non destano particolari allarmismi.