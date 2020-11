Le parole di Ilaria Cucchi sulla situazione patrimoniale, durante la testimonianza nel processo per i depistaggi seguenti morte di Stefano.

Ilaria Cucchi parla della situazione patrimoniale difficoltosa che sta affrontando la sua famiglia. Le dichiarazioni arrivano dalla sua testimonianza nel processo per i depistaggi seguiti alla morte del fratello Stefano: “Subisco attacchi in quantità industriale, continuo a ricevere insulti e minacce social“, ha detto, “Ho spesso temuto per l’incolumità mia e della mia famiglia”.

Ilaria Cucchi, la situazione patrimoniale

Ilaria Cucchi ha affermato di passare buona parte del suo tempo in Commissariato o dalla Polizia Postare per presentare denunce contro chi attacca lei e la sua famiglia. “Tra le accuse più assurde che mi vengono rivolte c’è quella che mi sono arricchita con la morte di mio fratello”, ha detto.

La situazione patrimoniale della famiglia Cucchi è molto difficile, i risarcimenti ottenuti nel tempo irrisori.

“Sono sono serviti a vivere, a rimediare ai danni lavorativi e alle spese processuali di questi undici anni”, ha dichiarato, “La nostra situazione patrimoniale è devastante. Purtroppo 11 anni sono tanti. Quei soldi sono serviti ad andare avanti e non è rimasto più niente”.

Ilaria Cucchi: “Stefano, morto solo”

Durante la sua testimonianza in Aula, la sorella di Stefano ha ricostruito la sua vita prima dell’arresto nell’ottobre 2009, cui è seguito il decesso e la battaglia legale per la verità.

“Non perdonerò mai che mio fratello Stefano sia morto tra dolori atroci, da solo, solo come un cane, pensando che la sua famiglia, che sempre c’era stata, lo avesse abbandonato”, ha detto Ilaria Cucchi, “Non sono assolutamente contro i carabinieri, le forze dell’ordine o le istituzioni. Non c’è nessuna guerra”.

La sorella di Stefano era molto legata a lui ed è stata dura per lei la decisione di pubblicare le foto del suo cadavere tumefatto: “Dovetti discutere con i miei genitori, mia madre diceva ‘Stefano non avrebbe mai voluto mostrarsi così’ e io le risposi ‘Stefano non sarebbe mai voluto morire così’“, ha dichiarato in Aula.