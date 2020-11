Lombardia arancione, spostamenti e regole come cambierebbero? Se l'ipotesi si dovesse concretizzare, ci sarà maggiore libertà ma non troppa.

Se la Lombardia diventasse arancione, spostamenti e norme anti Covid cambierebbero anche se non così drasticamente. I dati riguardo alla situazione epidemiologica mostrano un lieve miglioramento, con calo del famigerato indice Rt e di conseguenza della pressione sugli ospedali lombardi.

Lombardia zona arancione?

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, e l’assessore al Welfare Giulio Gallera hanno spesso ribadito come i recenti numeri del Covid in Regione siano meritevoli di passaggio da zona rossa ad arancione.

Se dovesse verificarsi questo importante passaggio, le norme che più cambieranno saranno quelle sugli spostamenti.

Spostamenti in Lombardia

Attualmente è infatti proibito spostarsi anche all’interno del proprio Comune, si può uscire solo per esigenze di lavoro, necessità e salute da dimostrare presentando una certificazione alle Autorità. Nelle zone arancioni, invece, è consentito muoversi all’interno del Comune di residenza senza questo documento, nel rispetto del coprifuoco nazionale dalle 5 del mattino alle 22 di sera.

Si potrà fare sport e passeggiare, evitando assembramenti e rispettando il distanziamento, così come fare visita ai parenti. Per gli spostamenti in orario di coprifuoco bisognerà avere con se un’autocertificazione per i motivi ormai noti.

Spostamenti fuori dal proprio Comune

Fuori dal proprio Comune di residenza non sarà dunque possibile spostarsi, tranne che per lavoro, salute, necessità o studio. Nella necessità rientra l’assistenza di parenti o amici non autosufficienti, di genitore separato o divorziato, di visita a figli minorenni.

La mobilità per fruire di servizi non disponibili nel proprio Comune, come supermercato e ufficio postale, rimane concessa con autocertificazione.

Sia che la Lombardia rimanga rossa o che diventi arancione, non sarà possibile spostarsi in un’altra Regione se non per le motivazioni sopra elencate. Per quanto riguarda le seconde case, se si trovano nello stesso Comune di residenza, le si potrà raggiungere senza limitazioni nell’orario compreso tra le 5 e le 22.

Altrimenti, le si potrà raggiungere solo in caso di necessità o per rimediare a situazioni di emergenza, sempre con un’autocertificazione e per il tempo necessario a risolvere la questione. Permane la possibilità di tornare al proprio domicilio, abitazione o residenza.