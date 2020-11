Ad Orvieto un’intera famiglia è stata spezzata. Due coniugi Franca ed Enzo sono deceduti a pochi giorni di distanza. La figlia era morta ad Amatrice.

Una famiglia intera è stata completamente distrutta ad Orvieto in provincia di Terni. Due Coniugi sono infatti morti a pochi giorni di distanza a causa del Coronavirus. Una grande tragedia che va ad aggiungersi alla morte della figlia Barbara che è deceduta in seguito al terremoto avvenuto ad Amatrice nel 2016 nel quale è deceduto anche il marito Matteo Gianlorenzi.

Un evento che nonostante tutto ha permesso ai due coniugi di andare avanti ideando l’associazione per Barbara & Matteo che nel corso degli anni ha promosso molte iniziative solidali. Ora però il Coronavirus ha preso il sopravvento. La moglie Franca è stata la prima a spegnersi seguita poi dal marito “aveva dimostrato la forza di una donna tenace e saggia quale era “, questo il ricordo del sindaco di Orvieto Roberta Tardani.

Orvieto, marito e moglie morti per Covid

Roberta Tardani sindaco di Orvieto ha dichiarato: “Con Franca avevo parlato al telefono soltanto qualche giorno fa e mi aveva raccontato delle preoccupazioni che aveva per le condizioni del marito ma anche in quella situazione, dopo tutto l’immenso dolore già provato, aveva dimostrato la forza di una donna tenace e saggia quale era e come aveva dimostrato nella sua carriera da docente, passione che aveva trasmesso alla figlia”.