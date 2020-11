Il viceministro della Salute è intervenuto al III Forum Sostenibilità di Fortune Italia: "Fatto a popolazione più fragile"

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha parlato del vaccino contro il Covid e della sua distribuzione. “Io credo che per alcune categorie debba esserci l’obbligo vaccinale, per il resto immagino che dopo quello che si è passato in tutti questi mesi la richiesta della vaccinazione sarà estremamente alta“.

Sileri è intervento al III Forum Sostenibilità di Fortune Italia. “Poi monitoreremo la richiesta del vaccino ma al momento non credo sarà necessario un obbligo per tutta la popolazione. Quello che interessa maggiormente in questo momento è che vanga fatto dalla popolazione più fragile”.

“Dobbiamo aspettare l’ente certificatore che dia l’ok – ha continuato Sileri -, poi che i vaccini arrivino e arriveranno in maniera scaglionata.

Il nostro piano, che è in mano ad un gruppo di lavoro qui al ministero, ha già fornito i dati al commissario Arcuri che sarà l’esecutore del piano: sono state già comunicate alle Regioni le necessità del numero di centri di stoccaggio, di vaccinazione, ci sarà un centro ogni 20mila abitanti”. Il vaccino “innanzitutto” sarà riservato “agli anziani e alla popolazione che lavora in ambito sanitario”.

E ancora: “Auspicabilmente, se la vaccinazione” anti-Covid “inizia a gennaio-febbraio come sembrerebbe, sarebbe utile riuscire a vaccinare fra i 6 e i 10 milioni di persone secondo me in 3 mesi“.

Ma Pirepaolo Sileri si vaccinerà? “Il vaccino non lo farò a gennaio. Perché le dosi che arriveranno inizialmente dovranno essere riservate alla popolazione a rischio. Noi” politici al Governo “non siamo più importanti di tanti altri – precisa- Io non sono più importante di un medico di pronto soccorso o di medicina generale. Quando ci saranno le linee guida sull’assegnazione delle dosi in base alla priorità per rischio, quando sarà il mio turno, lo farò”.