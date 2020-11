Non ce l'ha fatta Carla Bozzini, la consorte dell'alpino che le dedicò una serenata fuori dell'ospedale.

Stefano Bozzini, l’alpino 81enne che dedicò una serenata alla consorte fuori dell’ospedale di Castelsangiovanni, dice addio alla sua Carla, deceduta per un male incurabile. La donna era stata dimessa nei giorni successivi a quel gesto che aveva commosso il mondo, ma, purtroppo, non ce l’ha fatta.

La donna era stata dimessa nei giorni successivi al commovente gesto, ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. La signora Bozzini lottava da tempo contro un male incurabile. La terribile notizia rattrista l’intera comunità locale che si era stretta attorno all’alpino 81enne e alla sua famiglia.

Le foto e i video dell’alpino, che l’8 novembre scorso si era seduto su uno sgabello sotto le finestre dell’ospedale dedicando una serenata con la sua fisarmonica alla propria moglie, avevano fatto il giro del mondo sui social ed erano addirittura state riprese anche da importanti testate giornalistiche estere.

L’anziano con questo gesto commovente aveva voluto dimostrare la sua vicinanza alla moglie, la quale era da sola in ospedale dopo il ricovero a causa delle restrizioni Covid che non consentono ai parenti di poter far visita ai loro cari. L’uomo, insieme al figlio Maurizio, che aveva girato il video con il cellulare, aveva chiesto il permesso al personale sanitario di poter stare qualche minuto nel cortile dell’ospedale per dedicare qualche canzone alla sua consorte, che si era affacciata alla finestra per poterlo vedere.