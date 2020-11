Lunga fila davanti il nuovo store di Primark che apre oggi a Roma.

Oggi, 27 novembre, ha apre a Roma il Maximo Shopping Center, un nuovo centro commerciale con 160 negozi sulla Laurentina. Tra questi anche Primark, il colosso irlandese di abbigliamento che per la prima volta arriva nella Capitale. C’era grande attesa per questo evento, sopratutto per quel che riguarda il periodo nel quale si è deciso di dare avvio all’attività.

Da una parte il Black Friday con i suoi grandi sconti che invogliano le persone ad acquistare e recarsi nello store, dall’altra l’impossibilità di assembrarsi e la necessità di mantenere il distanziamento sociale per evitare il proliferare del contagio da coronavirus.

La fila per Primark che apre a Roma

Come era ipotizzabile, fin dalle prime ore di questa mattina sono state molte le persone riversatesi all’interno del nuovo centro commerciale sulla Laurentina, tutte o quasi interessate ad entrare proprio da Primark. La fila si crea, nessuno vuole perdere l’evento considerando anche nel weekend i centri commerciali restano ancora chiusi.

Nella giornata di ieri era arrivata dalla struttura la comunicazione che fosse stato predisposto un piano anti assembramento con “distanziamento e misure di sicurezza ad hoc”, ma è inevitabile che una mole così ampia di persone abbia quantomeno messo in difficoltà per l’applicazione dello stesso.

C’è un cordone per la fila, ci sono gli operatori che controllano che tutti indossino la mascherina, ci sono gli igienizzanti e ci sono sopratutto ingressi scaglionati a gruppi nello store. C’è anche però tanta gente in fila in un luogo chiuso, e le foto – scattate poco dopo le 10 del 27 novembre – lo dimostrano.