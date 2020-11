Ha violentato una ragazza conosciuta su internet ed è stato identificato grazie al suo nickname.

Una conoscenza sui social network, uno scambio di messaggi, un avvicinamento e la decisione di incontrarsi. Tutto è iniziato in questo modo, per finire nel peggiore dei modi. Due ragazzi si sono conosciuti su internet e hanno deciso che volevano vedersi dal vivo, ma lui non aveva buone intenzioni.

Stupra ragazza a Bergamo

I due si sono conosciuti su un famoso social network, hanno parlato e dopo un po’ hanno deciso di vedersi. Il fatto è accaduto a Bergamo, dove una ragazza ha deciso di invitare nella sua abitazione il ragazzo conosciuto sul web, mentre i suoi genitori erano fuori casa. L’idea era quella di trascorrere un po’ di tempo insieme e conoscersi meglio, ma il ragazzo ha deciso di violentare la giovane in casa sua.

L’episodio è accaduto durante l’estate in un paese in provincia di Bergamo. I genitori della ragazza erano fuori casa e non sapevano che lei aveva invitato questo nuovo “amico” virtuale a trovarla.

La polizia ha individuato e arrestato il responsabile, un giovane di 21 anni, che al momento si trova agli arresti domiciliari. La vittima conosceva solo il suo nickname, usato per contattarla sui social, e il suo nome di battesimo.

Questi due dettagli sono stati fondamentali per gli investigatori, che sono riusciti a risalire alla vera identità dell’uomo. L’indagine della sezione “Reati contro la persona, in danno dei minori e reati sessuali” della Squadra Mobile è scattata immediatamente dopo il ricovero della ragazza in ospedale. La vittima ha poi identificato il colpevole, che è stato posto agli arresti domiciliari.