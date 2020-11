Il fabbricato di un mobilificio a Poggiomarino è stato interessato da un crollo: il cedimento ha avuto luogo in via nuova San Marzano.

Paura a Poggiomarino, dove nella mattinata di venerdì 27 novembre si è verificato il crollo di un fabbricato nel mobilificio Cutolo che era in ristrutturazione. Sul posto si sono subito precipitati i soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Crollo di un fabbricato a Poggiomarino

L’episodio si è verificato intorno alle 10:30 in via nuova San Marzano. Secondo le prime ricostruzioni la struttura è andata incontro ad un cedimento strutturale, non si sa se favorito e provocato dai lavori in corso all’interno e all’esterno della strada. Il crollo ha alzato una nube di polvere su alcuni edifici vicini e scatenato il panico in tutta la zona, a ridosso del confine con Scafati.

Immediata la chiamata ai soccorritori dei Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118.

In un primo momento sembrava infatti certo che alcune persone che si trovavano all’interno non fossero riuscite a fuggire e fossero rimaste ferite. Fortunatamente il sopralluogo ha escluso la presenza di feriti e le ambulanze sono giunte esclusivamente a scopo precauzionale.

🔴 #Napoli, aggiornamento crollo mobilificio Poggiomarino: ferito il proprietario, esclusa dai #vigilidelfuoco la presenza di altre persone coinvolte. Squadre al lavoro per la messa in sicurezza [#27novembre 12:30] pic.twitter.com/nuDBAazK9c — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 27, 2020

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno isolato la zona e bloccato la strada interessata per effettuare i rilievi. Andrà infatti accertato se la caduta sia stata accidentale oppure provocata dai lavori di ristrutturazione in corso .