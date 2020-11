Previsioni meteo 28 novembre 2020, weekend di temporali e violenti nubifragi su gran parte dell'Italia. Al Nord previste nebbia e nubi.

Le previsioni meteo per il 28 novembre 2020 e tutto il weekend non annunciano nulla di buono. Sarà un weekend di temporali e forti nubifragi su tutta Italia, già dalla serata di oggi, 27 novembre, molte Regioni italiane subiranno un peggioramento nelle condizioni meteorologiche che si aggraverà.

Previsioni meteo 28 novembre 2020

Nel corso delle ore di questa giornata già abbastanza nuvolosa, si verificheranno piogge diffuse e violenti temporali. La fase di maltempo coinvolgerà in particolare il Centro Sud del Paese, causa della presenza di un vortice ciclonico formatosi nel Mediterraneo Occidentale, che scalzerà via i piacevoli effetti dell’alta pressione. In serata previste piogge sulla Sardegna Orientale, più vicina al vortice, e sulle coste toscane.

Da domani, 28 novembre 2020, progressivo peggioramento delle condizioni meteo al Sud e sulle coste Occidentali del Paese, con forti temporali e intensi venti di Scirocco su tutto il versante tirrenico e la Sicilia, interessando infine tutte le regioni meridionali.

Forti piogge, temporali e nubifragi già dal primo mattino anche sulla Sardegna, con espansione rapida anche verso Liguria, basso Piemonte e lungo il medio e basso versante tirrenico.

Il maltempo passa al Sud

Nel pomeriggio, le perturbazioni interesseranno anche il resto del Sud e parte del Centro, a partire dal Lazio, mentre il Nord rimarrà meno afflitto dall’ondata di maltempo, con ampie schiarite al Nord-Est e il perenne rischio di nebbia su tutte le pianure.

Domenica 29 novembre 2020 sarà un’ulteriore giornata di maltempo, persistente su tutto il Sud con nubifragi su Calabria, Basilicata e Puglia. Peggioramento anche sulle Regioni del Centro, con intensi temporali e forte vento in particolare tra Abruzzo e Marche.