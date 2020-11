Nella sanità in Calabria ci sono problematiche molto scottanti. A dirlo il neo commissario alla sanità calabrese Guido Longo.

Lo ha annunciato il neo commissario alla sanità della Regione Calabria Guido Longo nel corso di un’intervista rilasciata durante la trasmissione Titolo V in onda su Rai3. Nella Sanità Calabrese ci sarebbero delle problematiche “molto molto scottanti”. Un’intervista quella del neo commissario alla sanità calabrese durante la quale ha parlato di quale sarà il suo contributo in qualità di commissario passando per alcuni dei problemi che dovrebbero essere risolti al più presto in primis i molti ospedali che sarebbero vuoti.

Ha inoltre parlato dei momenti di condivisione che il neo commissario ha avuto sia con il Ministro dell’Interno Lamorgese sia con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Io sono un uomo delle istituzioni e quando il governo mi chiama io rispondo sempre”, ha dichiarato Guido Longo.

Calabria, le parole del commissario alla sanità Longo

“Vado in Calabria per cercare di dare qualcosa di concreto al popolo calabrese, perché ci vado con il cuore oltre che con il background professionale che mi porto dietro”.

Queste le parole del neo commissario alla Regione Calabria Guido Longo nel corso di un’intervista durante la trasmissione Titolo V su Rai3. Il commissario Longo ha parlato di come ci siano molte problematiche “scottanti” in Calabria che andrebbero risolte quanto prima ad iniziare dagli ospedali. “Gli ospedali chiusi sono controindicati in un periodo come questo di massima allerta Covid”.

Longo ha poi aggiunto: “ La prima cosa da fare? “Devo vedere un po’ la situazione in modo reale, si dicono e scrivono tante cose, però le cose poi bisogna guardarle e valutarle direttamente”.

Guido Longo ha poi parlato del dialogo che ha avuto sia con il Presidente del consiglio Conte che con il Ministro dell’Interno Lamorgese precisando invece di non aver avuto contatti con il Presidente facente funzioni della Regione Calabria Antonio Spirlì.