Muros, uomo di 53 anni muore schiacciato tra un rimorchio e un tir

Un uomo di 53 anni è morto dopo essere rimasto incastrato tra tir e un rimorchio a Muros, nella zona industriale di Cargeghe.

È accaduto a Muros, nella zona industriale di Cargeghe, situata in provincia di Sassari, in Sardegna: un uomo di 53 anni è deceduto dopo essere rimasto intrappolato tra un tir e un rimorchio. Vani tutti i tentativi di soccorso compiuti.

Muros, uomo schiacciato tra tir e rimorchio

A mezzogiorno di sabato 27 novembre, Giovanni Maria Pedde, originario di Buddusò e residente a Olbia, è morto mentre era intento ad effettuare le necessarie operazioni di collegamento di un rimorchio alla rispettiva motrice di un tir. L’uomo è rimasto incastrato tra i due mezzi, che ne hanno causato inevitabilmente il decesso a causa del violento schiacciamento. I tentativi di soccorrere la vittima adoperati dal personale del 118 si sono rivelati del tutto inefficaci.

Al momento, i carabinieri della caserma di Ossu, sopraggiunti sul luogo, hanno aperto un’indagine per determinare le dinamiche della vicenda: le circostanze in cui si sono sviluppati gli eventi, pertanto, risultano in fase di accertamento.

Attualmente, le spoglie dell’uomo sono state trasferite al centro di medicina legale, presso il quale l’autorità giudiziaria potrebbe decidere di richiedere l’autopsia.

Ricostruzione preliminare degli eventi

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, i fatti avvenuti immediatamente prima dell’incidente sarebbero i seguenti.

Giovanni Matia Pedde, dopo aver ultimato le manovre di aggancio tra il rimorchio designato per il trasporto di sabbia silicea e la motrice del tir che gli era stato assegnato, sarebbe presumibilmente sceso dal camion per portare a termine ulteriori controlli. In questo frangente, il mezzo avrebbe iniziato a spostarsi in retromarcia: resosi conto del movimento, Pedde avrebbe tentato di risalire sul tir e tirare il freno a mano restando aggrappato allo sportello del guidatore.

Durante il tentativo, tuttavia, il 53enne sarebbe rimasto schiacciato tra il proprio veicolo e un rimorchio parcheggiato in prossimità del suo, di proprietà della medesima ditta per cui lavorava.