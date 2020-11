Continua ad imperversare il maltempo in Sicilia. L’arrivo di un tornado a Catania avrebbe causato diversi danni.

Accade negli ultimi minuti. Un tornado arrivato a Catania avrebbe provocato diversi danni e parziali crolli di alberi o strutture.

#Catania

Devastante Tornado si è abbattuto in centro.

Città sconvolta.

Si temono morti vista l’entità dei danni e le immagini del Tornado.

Non so voi ma io sto piangendo.

E prego Iddio di non dover dare altre notizie perché davvero non ce la faccio.#ForzaCatania #sudnelcuore pic.twitter.com/gKHbIW1LCA — Pensieri Imperatrice 💭👑 (@t_imperatrice) November 28, 2020

Maltempo, tornado colpisce Catania

Non c’è sosta per il maltempo in Sicilia. Pochi minuti fa un tornado avrebbe colpito pesantemente la Sicilia. Ci sarebbero dei danni. Si teme possano esserci delle vittime. Gravi danni nelle vicinanze dell’aeroporto.

Il Tornado è solo il culmine di un maltempo che ha portato momenti di disagi e tensione nel catanese e non solo ad iniziare dal centro storico di Catania che è completamente allagato senza contare i vigili del fuoco che fin dal pomeriggio sono intervenuti per far fronte oltre che gli allagamenti anche per crolli degli alberi o auto in panne.

Molti dunque i danni che potrebbero essere riscontrati in queste ore ad iniziare da tetti scoperchiati o ancora lamiere sparse.

E da Catania è tutto amici pic.twitter.com/tcmCZxtsk4 — Giσ loves ℋ (@ilorosorrisi) November 28, 2020

Il Maltempo però potrebbe durare ancora qualche giorno. Stando a quanto riporta il centro funzionale multirischio della Regione Sicilia potrebbero ancora verificarsi altri eventi di carattere temporalesco con rovesci che potrebbero essere accompagnati da fulmini, vento o ancora mare mosso.

A questo proposito la Protezione Civile ha già dato l’allerta arancione. Nel frattempo l’amministrazione comunale di Catania ha dato la raccomandazione di mostrare cautela qualora si esca fuori dalla propria abitazione.