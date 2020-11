Secondo Pregliasco i cittadini dovranno continuare ad indossare la mascherina fino alla fine del 2021.

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha affermato che la mascherina dovrà essere indossata almeno fino alla fine del 2021. L’arrivo dei vaccini, ha spiegato, non significherà automaticamente che sarà possibile smettere di rispettare le misure anti contagio.

Pregliasco: “Mascherina fino a fine 2021”

Intervenuto durante la trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio Uno, l’esperto ha sottolineato che i dispositivi di sicurezza non dovranno essere abbandonati nemmeno di fronte ai segnali positivi. Quanto alla situazione epidemiologica italiana, ha affermato che le misure di restrizione stanno avendo una loro utilità ma che ciò che spaventa di più è il numero dei decessi, ancora alto e che “temo non diminuirà prima di due settimane perché è l’ultimo indicatore a calare“.

Soltanto nella giornata di venerdì 27 novembre 2020 i decessi sono stati 827, cifra in linea con quella dei giorni precedenti che ha portato a 53.677 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Pregliasco ha evidenziato che l’appiattimento della curva del contagio è evidente e che con questa “spalmatura” delle nuove infezioni sarà meno impegnativo gestire i casi più gravi negli ospedali. Dove la situazione presenta ancora delle difficoltà ma non disperanti come all’inizio di novembre.

Il virologo ha infine commentato l’arrivo del vaccino, definito uno strumento con cui si riuscirà a contenere meglio la malattia. L’opportunità di una vaccinazione di massa, non ha mancato di ammettere, avrà anche una valenza economica. Questo perché le nazioni che riusciranno più rapidamente ad arrivare a un alto livello di vaccinazione potranno far ripartire più rapidamente l’economia.