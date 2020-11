"Mio figlio spaccia", questa la denuncia della madre del 36enne alle forze dell'ordine.

Da anni madre e figlio discutevano per le attività di spaccio che quest’ultimo portava avanti, anche a casa. Di fronte alle continue lamentele, un giorno, il trentaseienne ha minacciato la donna con un cacciavite affinché non lo disturbasse. La signora, dunque, stufa di sopportare tali illegalità ha chiamato la polizia.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per i medesimi reati, è stato arrestato.

La denuncia della madre

Non era la prima volta che la donna chiedeva a G.T. di porre fine alle sue attività. Il figlio, tuttavia, non le aveva mai dato retta. Quando il trentaseienne l’ha minacciata con un grosso cacciavite, tuttavia, la madre ha deciso di dire definitivamente basta. Così ha chiamato il 112 per denunciarlo.

I Carabinieri, arrivati nell’abitazione di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli, hanno ritrovato ingenti quantità di droga.

Circa 8 grammi di cocaina e 0,59 di hashish, oltre a diverso materiale per il suo confezionamento. Lo spacciatore ha tentato di liberarsi del bilancino, ma non è servito a nulla.

Il trentaseienne è stato dunque arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e minaccia aggravata. Adesso è stato ristretto in camera di giudizio in attesa di giudizio. Provvidenziali le testimonianze della madre, che da anni sopportava le sue attività illecite in casa.