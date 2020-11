Un’auto con 4 giovani a bordo si è ribaltata causando la morte di una ragazza di soli 16 anni, lungo la provinciale 34 nel comune di Tre Ville.

L’incidente d’auto è avvenuto sabato 28 novembre, nel comune di Tre Ville, in Trentino-Alto Adige e ha causato la morte di una ragazza di 16 anni.

Auto si ribalta: morta ragazza di 16 anni

Nella serata di sabato, alle ore 18:00 circa, una Toyota Yaris con a bordo 4 giovani stava viaggiando lungo la strada provinciale 34 del comune di Te Ville, nella frazione di Preore, a Trento, quando si è improvvisamente ribaltata provocando la morte sul colpo di una sedicenne.

Le cause del ribaltamento sono attualmente in fase di accertamento in quanto è stato appurato che non vi sia stato alcun tipo di collisione con altre vetture o corpi estranei.

Tra i quattro passeggeri a bordo della Yaris, solo la giovane di 16 anni ha perso la vita, avendo riportato nell’incidente ferite mortali. Gli altri tre ragazzi, invece, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e sono stati trasportati d’urgenza, tramite elicottero, presso gli ospedali di Rovereto e di Trento per ricevere le opportune cure mediche.

Le loro condizioni appaiono gravi.

La ricostruzione dell’incidente

Sul luogo dell’incidente, si sono rapidamente recati vigili del fuoco, carabinieri e volontari. Le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia locale vedrebbero alla guida della Toyota Yaris un ragazzo di 22 anni, la cui madre risulterebbe essere proprietaria dell’auto. Il 22enne, secondo quanto ipotizzato dagli agenti di polizia, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, schiantandosi contro gli alberi disposti lateralmente rispetto alla strada.

A bordo del veicolo, oltre al conducente e alla vittima, erano presente anche un altro giovane di 22 anni e un’adolescente di 15 anni.