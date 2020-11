Nuovo Dpcm, ci si potrà recare nelle seconde case per Natale?

Con l'imminente approvazione del nuovo Dpcm in molti si chiedono se sarà possibile raggiungere la propria seconda casa durante le festività natalizie.

Con l’imminente approvazione del nuovo Dpcm in vigore a partire dal prossimo 4 dicembre molti cittadini si chiedono se sarà possibile raggiungere la propria seconda casa durante le festività natalizie. Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano da fonti governative infatti, sarebbe concesso recarsi presso le seconde case soltanto fino alla metà di dicembre, ovvero fino al giorno in cui scatterà il blocco degli spostamenti regionali deciso dal governo per evitare una nuova diffusione dei contagi.

Dpcm, il nodo sulla seconda casa

Stante alle ultime novità, potranno trascorrere le feste presso la propri seconda casa solo coloro che riusciranno a recarvisi prima dell’inasprimento delle restrizioni previsto per il 19-20 dicembre, cioè quando verrà istituito un nuovo blocco degli spostamenti interregionali.

A partire da quella giornata infatti sarà vietato andare dalla propria abitazione alle seconde case anche se entrambe sono situate in una regione facente parte della zona gialla.

Per quanto riguarda il periodo di blocco degli spostamenti – probabilmente in vigore fino alla fine delle festività – ci si potrà recare nelle seconde case soltanto in caso di estrema urgenza o necessità, ad esempio per riparare un guasto o per recuperare oggetti necessari allo svolgimento del proprio lavoro.

Sono tuttavia previste speciali eccezioni, che interessano ad esempio quelle seconde case che figurano come luogo di residenza o domicilio, mentre deroghe al blocco degli spostamenti saranno previste per gli studenti fuorisede e per gli anziani che rischiano di passare le feste in solitudine.