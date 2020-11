Incinta dopo lo stupro del cugino, ragazza di 12 anni racconta la verità.

Una ragazza di 12 anni è rimasta incinta dopo aver subito uno stupro da parte del cugino 23enne. L’episodio, avvenuto a Rimini, ha condotto all’arresto da parte dei carabinieri del ragazzo che ora dovrà rispondere all’accusa di violenza sessuale su una minorenne.

A denunciare l’accaduto sono stati i genitori della giovane, un coppia di peruviani, accortisi soltanto all’ottavo mese di gravidanza che la figlia fosse incinta. Al comprensibile shock hanno fatto seguito molte domande alla giovane e, alla fine, il racconto completo dei fatti è venuto a galla. Il cugino di 23 anni avrebbe instaurato un relazione con la 12enne e, approfittando di momenti in cui erano soli, ne avrebbe abusato sessualmente.

A confermare la gravidanza è stato poi l’ospedale di Riccione.

Ragazza 12enne incinta dopo lo rstupro

Come riportato dal Resto del Carlino, il 23enne accusato di stupro è stato rintracciato a Firenze e sottoposto al fermo emesso dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Dovrà rispondere di reati molto gravi e, allo stato attuale, per lui non sembra esserci nessuno possibilità di venir meno ad una pena esemplare.

L’inchiesta, scattata il 4 novembre scorso, ha permesso inoltre di riscontrare che il cugino di 23 anni avesse tentato vari approcci di stampo sessuale anche con un altra cuginetta, coetanea della 12enne rimasta incinta dopo lo stupro, ma sembra che questa sia sempre riuscita a sottrarsi ai suoi approcci.