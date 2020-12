Un avvocato della Regione Basilicata ha fatto causa contro la sua stessa amministrazione vincendola.

Un avvocato della Regione Basilicata, Roberto Maurizio Brancati, ha fatto causa alla sua amministrazione vincendo alla fine. Il tutto nasce nell’ambito di una controversia relativa ai compensi professionali dei legali interni. Il protagonista della vicenda risulta essere uno degli otto avvocati esercitanti presso l’Ufficio legale della Regione.

La causa è passata anche in Cassazione e i giudici hanno dato ragione al professionista al quale dovranno essere riconosciuti gli opportuni compensi. Ma la storia non finisce qui. Nel corso del tempo, infatti, l’avvocato Brancati aveva intentato più di una causa nei confronti della stessa amministrazione.

Avvocato fa causa a se stesso e vince

Un contenzioso relativo ad alcuni compensi professionali che il professionista voleva vedersi riconosciuti. Alla fine ce l’ha fatta. Non è dunque escluso che anche gli altri suoi colleghi agiranno di conseguenza. Riguardo agli stessi compensi, si parlerebbe di milioni.

Possibile stima dei compensi

Premettiamo che qui di seguito si faranno solo delle ipotesi, nulla di assodato dunque, almeno per ora. Come si legge dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Roberto Maurizio Brancati avrebbe rivendicato circa 100.000 euro lordi l’anno, tra cause vinte e altre ancora in corso.

Nel caso in cui anche i suoi colleghi faranno lo stesso, bisogna tener presenti alcuni elementi. Sono trascorsi 12 anni, gli avvocati operanti presso l’ente sono in tutto otto (Brancati incluso). La somma che in eventualmente chi di dovere dovrà sborsare sarà dunque pari a 10 milioni di euro!