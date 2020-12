Bacia una bambina in bocca al parco mentre la mamma è distratta: arrestato 37enne per violenza sessuale.

Un uomo di 37 anni di origine tedesca e considerato senza fissa dimora è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una bambina di soli 7 anni che lo stesso ha baciato sulla bocca approfittando di un piccolo momento di distrazione della mamma della bimba.

L’episodio è avvenuto in un parco di Torino, nel quartiere di Santa Rita. La prima a rendersi conto di quanto stesse avvenendo è stata proprio la mamma della bambina che ha iniziato ad urlare attirando così l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri che per fortuna era in zona.

Bacia bambina bocca: arrestato

Come detto, il 37enne è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una minore e le forze dell’ordine starebbero al momento cercando di capire se episodi simili avvenuti nella zona possano essere in qualche modo a lui riconducibili.

Sarà necessario in tal senso incrociare le testimonianze. Quanto alla bambina è stata invece avviata la normale profilassi per verificare se con il bacio il soggetto possa averle trasmesso qualche tipo di infezione.

Episodi simili purtroppo non sono così rari. Nel 2019 un uomo di Cagliari aveva baciato sulla bocca una bambina di 4 anni ed era stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. Stessa dinamica anche a Pavia, quando nel 2016 un maestro di musica aveva baciato una ragazzina di 11 anni e fatto con lei il bagno nella vasca servendosi di un ricatto.

Alla vicenda anche in questo caso aveva fatto seguito l’arresto dell’uomo.