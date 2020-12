Covid, pubblicato un certificato medico contro l’uso delle mascherine

Mascherine sì, mascherine no? L’eterno dilemma che attanaglia da mesi gli italiani, soprattutto i più scettici sulla presenza o meno del Coronavirus, questa volta ha davvero toccato il fondo, con la pubblicazione, da parte di un giornalista, di un certificato medico, zeppo di strafalcioni, nel quale si esonera un paziente dall’utilizzo del dispositivo medico.

A pubblicare su Twitter, il sedicente certificato medico, è stato, nella giornata del 27 Novembre, il giornalista Cesare Sacchetti, che già in passato aveva diffuso notizie poi rivelatesi false. Adesso pubblica un tweet, nel quale il medico Roberto Santi, tramite “certificato”, esonera una sua paziente dall’uso della mascherina.

An Italian doctor has confirmed that face masks do cause hypercapnia and acidosis. If you wear a face mask, you don’t breathe oxygen but carbon dioxide which causes brain damages. By enforcing a mask mandate, Conte’s globalist government is harming the health of all the Italians. pic.twitter.com/XCOspc2ZKj

— Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti) November 27, 2020