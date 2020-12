Dentiera sospesa, l’iniziativa benefica parte da Sassari

Restituire il sorriso a chi l'aveva perso da tempo. La 'dentiera sospesa' ispirata al caffè sospeso è stata inaugurata a Sassari con un giovane ex detenuto

Un’iniziativa che fa sorridere quella della “dentiera sospesa“ inaugurata a Sassari dalla cooperativa sociale Saludade Onlus, composta da un gruppo di specialisti e odontoiatri.

Dentiera sospesa per un giovane ex detenuto

Il primo a beneficiare di questa iniziativa è stato un giovane ex detenuto di Sassari affidato alla cooperativa sociale Don Graziano Muntoni diretta da Don Gaetano Galia.

Una formula, quella della “dentiera sospesa” ispirata al famoso caffè sospeso campano, che consiste nel pagare un caffè in più per chi non può permetterselo.

L’obiettivo del progetto

Una bella iniziativa che ha come unico obiettivo quello di fornire protesi dentarie gratuite attraverso un fondo alimentato da donazioni. I promotori dell’iniziativa hanno dichiarato che chiunque può contribuire al progetto mettendo a disposizione una piccola somma di denaro per coprire le spese per i materiali necessari.

I beneficiari selezionati dalle onlus

I beneficiari della dentiera sospesa sono accuratamente selezionati da associazioni e cooperative sociali impegante nel fornire assistenza alle persone in difficoltà. L’ex detenuto che ora ha una protesi nuova “non sorrideva più” – ha dichiarato don Galia – “tutti notavamo il suo imbarazzo e non potete immaginare il suo sguardo di gioia, i suoi occhi, quando è riuscito ad andare via dalla comunità” per recuperare il sorriso che ormai aveva perso da tanto tempo.