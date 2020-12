Piacenza, ladri sbattono il viso di una donna contro un cancello

Una donna è stata aggredita violentemente da due ladri che volevano rubarle la borsa.

Scenda di forte violenza in centro a Piacenza, dove una donna è stata brutalmente aggredita da due rapinatori, che hanno tentato di rubarle la borsa. La donna è stata ferita, ma subito soccorsa e trasportata in ospedale. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, 30 novembre 2020, durante il pomeriggio.

Ladri a Piacenza

Una donna di 31 anni è stata picchiata per strada da due rapinatori, che hanno cercato di rubarle la borsa. I due l’hanno prima strattonata e poi sbattuta in modo molto violento contro una cancellata metallica. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Nella collocazione ha riportato molte lesioni, ma la più grave è sicuramente al volto, in quanto l’impatto contro il cancello è stato davvero molto forte e violento e le ha provocato un taglio molto grosso.

Secondo quanto accertato, la donna era appena scesa dall’autobus e stava camminando verso via IX novembre per tornare nella sua abitazione, all’interno del centro storico.

Quando è arrivata all’altezza della pista ciclabile di Viale Patriotii è stata raggiunta alle spalle da due uomini con il volto coperto che le hanno preso la borsa. La donna ha cercato di resistere e ribellarsi, ma i due ladri l’hanno sbattuta con la faccia contro un cancello.

La 31enne ha sbattuto la testa e il viso, ferendosi, per poi accasciarsi in terra. I due sono scappati con il bottino, ovvero una borsetta e un cellulare. La donna era sotto choc ed è stata soccorsa dai passanti, che hanno chiamato immediatamente il 118 e il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza. Adesso si trova in ospedale e i militari stanno cercando eventuali testimoni che possano aver visto qualcosa.