Le tre proposte presentate dall'Ordine dei medici al ministro della Salute per aumentare la loro sicurezza sul lavoro.

L’ordine dei medici ha presentato al ministro Speranza tre proposte per la gestione dell’emergenza coronavirus. Si tratta di un monitoraggio su rischi e criticità per i medici in prima linea nella lotta all’infezione, di un protocollo sull’uso corretto dei dispositivi individuali di protezione e dell’utilizzo delle Poste italiane per la loro distribuzione ai medici in modo da farli arrivare direttamente a domicilio.

Proposte dei medici a Speranza

Per quanto riguarda il primo punto si tratterebbe di un controllo da attuare attraverso gli ordini dei medici territoriali per capire quali sono le difficoltà degli operatori impegnati direttamente. Il protocollo dovrebbe poi riguardare le regole da sapere per indossare correttamente mascherine e altri dpi: quali usare nei diversi contesti, come utilizzarli, quali sono le tecniche di vestizione, etc.

Infine la terza proposta sarebbe l’attuazione, su tutto il territorio nazionale, di un modello già utilizzato da alcune regioni per la distribuzione dei dispositivi.

Esso consiste nel farli arrivare a domicilio ai medici convenzionati tramite le Poste. L’obiettivo dei tre suggerimenti, emersi durante un colloquio tra il Presidente della Fnmoceo e il ministro della Salute, è quello di aumentare la sicurezza del personale sanitario.

Da marzo al primo ottobre sono infatti deceduti 222 medici, di cui più della metà di medicina generale. A fine novembre poi in soli cinque giorni ne sono morti tre in provincia di Napoli.

Questa la denuncia del presidente dell’Ordine regionale: “Siamo esposti, in trincea, con poche difese. L’età media dei medici di famiglia è alta e questo ci rende più vulnerabili” .