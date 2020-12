Vaccino covid, Capua: “Si renderà obbligatorio da solo”

La professoressa Capua sul vaccino covid: "Si renderà obbligatorio da solo".

Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center dell’università della Florida, nel suo consueto intervento nella trasmissione di DiMartedì su La7, ha parlato dell’imminente arrivo del vaccino covid sottolineando come questo si “renderà obbligatorio da solo”. “La vaccinazione – ha specificato la professoressa – è un’attività che si svolge in maniera graduale.

Se si allentano tutte le misure che dobbiamo rispettare, in un momento in cui il vaccini significhi liberi tutti, rischiamo di avere l’amplificazione del contagio durante la campagna vaccinale. Durante questo periodo, finché non si raggiunge l’immunità di gregge, dovremo continuare a indossare la mascherina. La campagna durerà tutta l’estate, speriamo di arrivare all’autunno con numeri significativi”.

La Capua sul vaccino covid obbligatorio

Tempi tecnici dunque che distruggono quel sogno di vedere l’incubo del covid interrotto già a gennaio. “Stiamo ancora vivendo una fase di attacco pandemico, il virus corre – dice la Capua – Io sono ottimista e penso che con l’inizio della campagna di vaccinazione, verso la primavera e verso l’estate avremo gradualmente una vita più normale. Il virus vuole infettare la popolazione e deve diventare endemico, diventando un’infezione che circola come molte altre”.

Poi il focus della dottoressa si è spostato alla convivenza con il virus durante il periodo delle feste: “Natale rischia di essere un momento di amplificazione del contagio, bisogna usare precauzioni per evitare di portare l’infezione dalle persone più fragili. Negli Stati Uniti, per il Giorno del Ringraziamento, c’è stato molto movimento e temo che le conseguenze le vedremo tra qualche settimana. La situazione è grave, nei prossimi mesi vedremo una situazione più preoccupante di quella in cui si trova l’Italia”.