Le prime dosi di vaccino anti Covid arriveranno in Italia a gennaio, ma dove ci si dovrà recare per la somministrazione?

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato questa mattina – 2 dicembre – in Parlamento il piano per la vaccinazione contro il covid-19. Un prospetto lungo e dettagliato nel quale l’esponente LeU ha precisato diversi aspetti di quelle che saranno le procedure e i protocolli che si adotteranno per garantire a tutti, in forma gratuita e nel minor tempo possibile di potersi sottoporre al vaccino.

Quest’ultimo, lo ricordiamo, per stessa ammissione di Speranza non sarà obbligatorio. Nel suo discorso, fatto di date, priorità e necessarie autorizzazioni, il ministro ha inoltre specificato anche dove ci si potrà vaccinare.

Covid, dove ci si potrà vaccinare?

Stando a quanto riferito in Parlamento, la distribuzione sarà inizialmente gestita livello centrale e per questo ci si potrà vaccinare solo negli ospedali e nei grandi centri sanitari. Previsto poi l’allestimento di unità mobili che possano raggiungere le abitazioni delle persone impossibilitate a muoversi e, in tal caso, verranno impiegati anche i neolaureati in medicina regolarmente iscritti ad una scuola di specializzazione.

Per eprmettere una vaccinazione di massa verranno utilizzati anche grandi spazi pubblici, palestre e fiere.

Anche a livello locale sono previsti degli interventi in tema di vaccinazione. Anzitutto saranno nominati dei referenti che garantiranno il piano regionale di vaccinazione in accordo naturalmente con quello nazionale. Starà poi alle amministrazioni locali decidere se implementare o meno la campagna di vaccinazione, magari includendo anche i medici di base i quali potrebbero somministrare il vaccino nel loro ambulatorio.

“Dobbiamo lavorare tutti insieme – ha specificato Speranza sul tema – per sconfiggere questo terribile virus. Siamo un grande Paese e dobbiamo dimostrare ancora una volta di essere all’altezza delle sfide più difficili”.