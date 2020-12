Natale ai tempi del Covid, sondaggio: come lo trascorreranno gli italiani?

Come gli italiani trascorreranno il primo Natale ai tempi del Covid: i risultati della rilevazione di Pagnoncelli.

Un sondaggio effettuato da Nando Pagnoncelli per la trasmissione Di Martedì in onda su La 7 svela come gli italiani trascorreranno il Natale al tempi del Covid: la maggior parte degli intervistati non rinuncerà al pranzo di famiglia ma ne limiterà i partecipanti.

Sondaggio sul Natale ai tempi del Covid

La prima domanda posta al campione è se intendessero riunirsi con i propri familiari e, in caso di risposta affermativa, quante persone avrebbero invitato. Il 46% ha risposto che trascorrerà il Natale con massimo sei parenti stretti mentre il 19% ha ammesso che, nonostante i suggerimenti degli esperti, al pranzo siederà con un numero di parenti tra 7 e 12. Il 3% poi ha affermato che sarà insieme ad altre 12 persone.

Soltanto il 27% ha fatto capire che quest’anno rinuncerà al consueto pranzo data la situazione epidemiologica. Per quanto riguarda invece lo shopping natalizio, il 73% degli italiani si è detto preoccupato per gli assembramenti che si possono creare dentro e fuori i negozi mentre il 24% ritiene che questi possano comportare un rischio solo se non si indossa la mascherina.

Quanto invece alle altre attività, culturali, sociali e sportive, la maggioranza degli intervistati ha dichiarato di preferire che rimangano chiuse.

Per il 38% invece i teatri dovrebbero riaprire sotto le feste per recuperare parte degli introiti persi durante i mesi di fermo, per il 35% dovrebbero farlo i cinema e per il 18% le palestre. Soltanto l’8% del campione vorrebbe che gli stadi riaprissero. Per quanto concerne le piste da sci, che il governo si è mostrato risoluto nel voler tenere chiuse, il 59% ritiene che debbano restare serrate mentre il 31% pensa che dovrebbero riaprire durante le vacanze natalizie.