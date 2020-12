Un incidente dai risvolti particolarmente drammatici quello avvenuto lungo l’asse mediana di scorrimento in provincia di Cagliari.

Drammatico incidente sull’asse mediano in Sardegna. Nove auto sarebbero coinvolte per un doppio tamponamento a catena. Lo scontro avrebbe causato disagi sulla mobilità con numerosi rallentamenti e disagi lungo il tratto interessato. Stando a quanto riportato dal quotidiano l’Unione Sarda sarebbero ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Proprio per questo motivo sarebbe al lavoro la Polizia locale al fine di esaminare i rilievi di tre dei veicoli interessati. Nel frattempo si sarebbero anche verificati dei disagi a causa di un veicolo guasto che rimasto bloccato in mezzo alla carreggiata in un tratto di strada particolarmente critico.

Sardegna doppio tamponamento a catena

Lungo il tratto dell’Asse Mediano di scorrimento in Sardegna in provincia di Cagliari si sarebbe verificato un incolonnamento a causa di un doppio tampone a catena.

Drammatico l’esito dello scontro. Sarebbero infatti ben nove le auto coinvolte nell’incidente. Non è ancora chiaro cosa possa aver portato al doppio tamponamento. Sul posto è giunta la Polizia Locale che starebbe effettuando i rilievi su tre dei veicoli coinvolti.

Stando a quanto riportato dal quotidiano l’Unione Sarda, l’incidente avrebbe causato numerosi disagi in particolar modo sul tratto all’altezza della rampa d’accesso in direzione via de Valenziani.

Nel frattempo si sarebbe verificato un altro disagio alla viabilità a causa di un veicolo guasto che si sarebbe fermato in mezzo alla carreggiata in un tratto caratterizzato da elevata pericolosità.