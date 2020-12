Una scossa di terremoto di 3,6 della scala Richter è stata registrata in provincia di Vibo Valentia, a circa tre chilometri dal comune di Dinami.

Attimi di paura in Calabria, dove nella serata del 2 dicembre una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 della scala Richter è stata registrata in provincia di Vibo Valentia, a circa tre chilometri dal comune di Dinami. L’ipocentro è stato registrato a circa 12 chilometri di profondità ma al momento non sembrano esserci danni o feriti.