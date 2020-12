Nella notte di Capodanno il coprifuoco sarà esteso fino alle 7: è quanto prevede la bozza del nuovo dpcm che Conte firmerà oggi.

Stando alla bozza del nuovo dpcm il governo intenderebbe estendere il coprifuoco fino alle 7 nella notte di Capodanno con l’obiettivo di evitare veglioni e cenoni. Normalmente invece il divieto di uscire dal proprio domicilio cessa alle ore 5.

Coprifuoco fino alle 7 a Capodanno

Mentre sono in corso le ultime riunioni tra governo e regioni per ultimare il decreto, sembra essere certo che la linea adottata sarà quella del rigore e della prudenza. L’obiettivo è infatti quello di limitare il più possibile i contatti sociali per evitare il ripetersi di quanto successo in estate e scongiurare l’arrivo di una terza ondata di contagi. Per questo nella notte di San Silvestro il coprifuoco sarà esteso di due ore rispetto al consueto.

In questo modo l’esecutivo tenta di ridurre il rischio di cenoni, veglioni e assembramenti in piazza come invece si è soliti fare il primo giorno dell’anno. Questo quanto si legge nel testo della bozza: “Dalle ore 22:00 del 31 dicembre alle ore 7:00 dell’1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute“. La raccomandazione del governo è comunque quella di evitare, anche negli altri orari del 31 dicembre, movimenti che non siano resi indispensabili da esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità.

Durante tutta la giornata di Capodanno sarà poi impedito spostarsi al di fuori del proprio Comune di residenza o domicilio. Stesso divieto varrà anche per il 24 e il 25 dicembre. In tutti e tre i giorni non sarà neppure possibile raggiungere le seconde case ubicate in altra regione o Provincia Autonoma.