L'infettivologo Massimo Galli si è detto stanco e amareggiato di dover consolare persone che hanno incautamente contagiato i familiari con il Covid.

Non le manda certo a dire il professor Massimo Galli nei confronti di coloro che per mesi hanno incautamente volato le normative anti Covid portando il virus in casa dei propri parenti anziani. Nel corso della trasmissione Accordi e Disaccordi, l’infettivologo si è infatti detto stanco e amareggiato di dover ancora oggi consolare coloro che hanno consapevolmente contagiato i familiari procurandone nei casi più gravi anche la morte.

Covid, Galli: “Stanco e amareggiato”

Nel rispondere a una domanda del conduttore Luca Sommi, sulla presunta mancata disciplina degli italiani di fronte alle regole anti Covid, Galli ha risposto: “Io non ho voglia di prendermela con gli italiani, però quello che trovo più grande in assoluto è che non si sia ancora capito come questa cosa sia maledettamente subdola.

Sono anche amareggiato e stanco di dover consolare l’inconsolabile, cioè quelle persone che sanno di aver portato l’infezione a casa a genitori o nonni i quali magari sono andati all’altro mondo“.

Successivamente il direttore responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco ha aggiunto: “Temo che su tutta questa vicenda si sia ancora molto lontani dall’aver acquisito una robusta comprensione di quella che è la sua realtà, e del fatto che comunque con un virus come questo non puoi entrare in trattative”.

Una sentenza lapidaria quella del professore, secondo cui tra la popolazione non si è ancora sviluppato quel senso di prevenzione fondamentale in un momento emergenziale come quelle che stiamo vivendo.