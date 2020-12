"Covid, chi lo ha avuto non deve vaccinarsi subito", così Giuseppe Ippolito.

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani e infettivologo del Comitato tecnico scientifico, è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio 1 ed ha commentato l’imminente arrivo del vaccino covid e il piano di vaccinazione esposto ieri in Parlamento dal ministro della Salute Speranza.

L’infettivologo fornisce poi una risposta sulla quale in molti si sono interrogati in questi giorni: chi ha avuto il Covid deve vaccinarsi contro la malattia? La risposta di Ippolito è no, “perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi. E quando questi dovessero scendere, si può riconsiderare una vaccinazione”.

Covid, Ippolito: “Vaccinarsi? Non chi lo ha avuto”

Ippolito si sofferma poi sulla resa di questi composti, sottolineando che “chi non risponde a un vaccino può averne un altro”. “Non sappiamo quanto dura l’immunità – ha detto l’infettivologo del Cts – è verosimile che le persone potranno usare un vaccino diverso. Non è il primo caso. Abbiamo già avuto esperienze di altri vaccini per cui le persone che non rispondevano a uno o raddoppiavano la dose o usavano un altro vaccino”.

Il professore si è poi espresso anche su quelle che potranno essere le prossime mosse del governo, soprattutto in vista del Natale, e sul rischio concreto di una terza ondata dopo le feste che distruggerebbe il tessuto socio economico del Paese. “Non possiamo escludere la terza ondata Covid – dice Ippolito che poi aggiunge – soprattutto se ripetiamo gli errori dell’estate. A Natale come diceva Eduardo, statevene a casa ma senza lasciare gli anziani da soli”.