Grande dolore nella cittadina di Parete in provincia di Caserta. Una donna è morta 24 ore dopo il marito.

Succede a Parete in una cittadina in provincia di Caserta. Una donna è morta 24 ore dopo il marito a causa di un infarto. Il marito Luigi Basco a sua volta era ricoverato da diverso tempo a causa del Coronavirus. Un dolore quindi che sarebbe stato probabilmente troppo grande per la donna il che l’avrebbe successivamente portata ad avere un malore che per la moglie Renata Baldascino sarebbe stato fatale.

La coppia nel Paese di Parete era molto conosciuta e stimata. Molti i messaggi di cordoglio per Luigi e Renata a partire dalla Polisportiva Basket locale che ha voluto ricordare marito e moglie. La coppia aveva tre figli.

Covid, moglie muore dopo il marito

Ormai purtroppo accade sempre più spesso. Un’intera famiglia è stata distrutta a causa del Coronavirus. Moglie e marito sono deceduti l’uno a 24 ore dall’altra lasciando tre figli.

Il marito Luigi Bosco era ricoverato da tempo a causa del Coronavirus, la moglie Renata forse a causa dello stress e della separazione prolungata dal marito l’avrebbe portata ad accusare un malore che poi le sarebbe costato molto caro.

Luigi e Renata erano molto conosciuti ed apprezzati in Paese. Molti i messaggi di cordoglio. Molto significativo in particolare il messaggio di cordoglio della Polisportiva di Basket di Parete che ha scritto: “Ieri il Cavalier Luigi Basco, oggi ci lascia anche la sua signora Renata”, il commento della Polisportiva Basket Parete, che già poche ore prima aveva espresso la propria vicinanza ai figli per la perdita del padre, “Sconforto e incredulità per questo dolore, l’intera società mostra piena vicinanza e commozione ad Antonio, Francesco e all’intera famiglia Basco.

Che possano riposare in pace”.