Negozi aperti fino alle 21, la misura del nuovo dpcm contro gli assembramenti.

Il nuovo Dpcm del 3 dicembre permette ai negozi di restare aperti fino alle ore 21 con l’obiettivo di dilazionare gli acquisti ed evitare eccessivi assembramenti negli store in un periodo in cui lo shopping ha il suo massimo per via delle festività natalizie.

Nel decreto si precisa però che tale possibilità è limitata solo alle regioni gialle e arancioni, livello di rischio medio basso e medio alto, mentre resta vietata l’apertura dei negozi nelle zone rosse, a rischio alto. Diversa è invece la situazione per i centri commerciale che, malgrado le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, dovranno continuare a restare chiusi nei weekend.

Dpcm 3 dicembre, negozi aperti fino alle 21

Restano comunque attive tutte le precedenti norme in materia di sicurezza nei negozi. Per gli store rimane obbligatorio esporre all’esterno un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono accedere all’interno per evitare assembramenti. Prodotti per l’igienizzazione delle mani dovranno continuare ad essere a disposizione dei clienti i quali, a loro volta, potranno accedere solo indossando la mascherina. Inoltre, attenendosi alle linee guida di questi ultimi dpcm, i sindaci potranno prevedere la chiusura di via e strade per evitare che troppe persone vi si riversino contemporaneamente.

Le regole per i centri commerciali

Si diceva in apertura dei centri commerciali che speravano di poter tenere la serranda alzata anche nei weekend. Così non è, tanto che nel testo del nuovo dpcm si specifica che le uniche attività in questi mega store che potranno rimanere aperte anche il sabato e la domenica sono: “Farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generai alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole”.