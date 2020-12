Tutte le regole contenute nel dpcm del 3 dicembre in merito a spostamenti verso le seconde case e ricongiungimenti familiari.

Il nuovo dpcm firmato e illustrato dal Premier Conte prevede restrizioni e limitazioni agli spostamenti durante le vacanze di Natale: quando sono possibili i ricongiungimenti familiari? Quali sono le regole da rispettare per recarsi nelle seconde case?

Dpcm: seconde case e ricongiungimenti

Il provvedimento stabilisce che dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato uscire dalla propria regione anche se si trova in zona gialla. Inoltre nelle giornate del 25 e 26 dicembre e dell’1 gennaio non si potrà nemmeno spostarsi dal proprio Comune. Non sarà quindi possibile in questo periodo andare a trascorrere le festività con parenti che vivono in un territorio diverso dal proprio se non ci sono motivi di necessità.

Sarà invece consentito spostarsi per raggiungere una persona che non è autosufficiente o per recarsi da anziani soli o parenti malati che necessitano di assistenza.

Altra deroga concessa al ricongiungimento anche nel periodo del divieto è quella per le coppie che vivono in due luoghi diversi. Sarà inoltre sempre possibile tornare presso la propria residenza, domicilio o abitazione: uno dei due può quindi fare rientro in qualsiasi momento dove lavora o studia.

Per quanto riguarda invece le seconde case, il decreto consente di trasferirvici fino al 20 dicembre se si parte e si arriva in una regione gialla. Dal 21 al 6 gennaio è invece espressamente vietato andarci. Per quanto riguarda coloro che vivono in una regione in fascia arancione, essi non possono trasferirsi nella seconda casa nemmeno prima del 20 dicembre perché è vietato lo spostamento da un comune all’altro. Resta comunque sempre consentito andarci se ci sono motivi di urgenza (crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) da giustificare con l’apposito modulo di autocertificazione.

Sempre possibile inoltre, anche nel periodo del divieto, il ritorno presso la propria residenza, abitazione o domicilio.