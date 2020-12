Farmacie online: trend di vendite positivo per Farmaciauno

Farmaciauno, leader del settore delle farmacie online, si prepara a veder crescere il proprio fatturato e si impegna costantemente nella cura dei servizi da riservare agli utenti.

Gli acquisti online stanno attraversando una fase di crescita costante perché consentono ai consumatori di scegliere in pochi click i prodotti desiderati e poi riceverli comodamente all’indirizzo selezionato per la consegna.

Negli ultimi anni, tra i settori che hanno maggiormente aumentato le proprie vendite sui canali digitali si annovera senza dubbio quello farmaceutico.

Secondo gli ultimi dati disponibili, attualmente quest’anno sui portali di riferimento si è registrato un incremento nelle vendite pari a circa il 98%, distribuito principalmente tra integratori alimentari, prodotti per favorire il riposo notturno e cosmetici.

Un trend positivo che sta caratterizzando realtà leader di settore come Farmaciauno, farmacia online che non soltanto si prepara a veder crescere il proprio fatturato, ma che si impegna costantemente nella cura dei servizi da riservare agli utenti.

Attualmente, l’e-store affianca a un ricco ventaglio di proposte un’assistenza a 360° disponibile sulle principali app di messaggistica istantanea e su social di riferimento come Facebook e instagram.

I prodotti più venduti su Farmaciauno: gli integratori alimentari

Tra le categorie di prodotti più richiesti e venduti su Farmaciauno ci sono senza dubbio gli integratori alimentari.

In particolare, si piazzano ai primi posti le formulazioni che conferiscono energie supplementari, come quelli con sali minerali e aminoacidi essenziali soprattutto nei periodi caratterizzati dal cambio di stagione.

La creatina è spesso presente in queste formulazioni, perché coadiuva il metabolismo energetico della muscolatura, così come la vitamina C, che supporta il sistema immunitario: assieme a potassio e magnesio, tali elementi costituiscono alcuni tra gli integratori alimentari più comunemente scelti per la loro versatilità sia in caso di attività sportiva intensa che per alleviare la stanchezza mentale durante periodi stressanti.

In modo analogo, anche i fermenti lattici sono in cima alla lista degli integratori più venduti, perché promuovono il benessere intestinale influendo positivamente, ancora una volta, sul sistema immunitario stesso: questo grazie anche alle vitamine del gruppo B, indispensabili in tal senso.

Poi, ovviamente, non mancano prodotti dalle formulazioni depurative per ridurre il gonfiore e tenere sotto controllo il peso corporeo, con ingredienti detossinanti e drenanti quali il tè verde, la betulla e il tarassaco. Fegato, intestino e vie urinarie traggono grandi benefici perché le scorie vengono eliminate e la ritenzione idrica si attenua fortemente.

Grande richiesta anche per la cosmetica

Accanto agli integratori alimentari, anche i prodotti cosmetici stanno registrando numeri importanti su Farmaciauno.

Tra i più richiesti della categoria, troviamo per esempio tutti quegli struccanti non sono solo atti ad eliminare efficacemente il make-up quotidiano, ma anche a nutrire la pelle e a proteggerla dagli agenti esterni: ne rappresentano casi emblematici acque termali e micellari che leniscono persino gli stati infiammatori e stimolano la rigenerazione cellulare con un effetto antiage.

Molto apprezzati sono anche i cosmetici realizzati con ingredienti naturali e senza alcool o parabeni, in grado di assicurare non soltanto massima tutela della cute ma anche un minor impatto a livello ambientale.

Farmaciauno: l’impegno per assicurare massima accessibilità agli utenti

La proposta ampia e variegata messa a disposizione da Farmaciauno risulta al tempo stesso accessibile non soltanto dal punto di vista economico, grazie ai prezzi concorrenziali, ma anche dal punto di vista dell’esperienza d’acquisto.

La fruibilità del portale è una peculiarità su cui l’azienda ha fortemente puntato, optando per una suddivisione dei vari prodotti per macro e micro categorie, con menu a tendina estremamente intuitivi, così da agevolare nella navigazione anche gli utenti meno avvezzi alla tecnologia.

Inoltre, il sito è corredato da foto e descrizioni puntuali, che consentono all’utente di avere contezza di tutte le caratteristiche dei prodotti proposti, così da avere una panoramica completa per scegliere la soluzione più indicata per le proprie necessità.

Si possono trovare articoli di approfondimento, così come sezioni con i prodotti più venduti per fornire un’indicazione di massima rispetto alle preferenze degli utenti del portale.