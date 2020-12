Sulla tangenziale di Mantova un ragazzo rumeno è morto in un incidente, dopo esser stato schiacciato da un tir.

Nella tarda mattinata di giovedì 3 dicembre un ragazzo di 25 anni rumeno è morto in un incidente stradale sulla Tangenziale di Mantova. Un uomo alla guida di un tir avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta dive viaggiva il 25enne a bordo di un furgone.

Nell’impatto è rimasta ferita anche una donna di 53 anni, ma non è in pericolo di vita.

Mantova, incidente sulla tangenziale

Un ragazzo di 25 anni di origine rumena è morto in un incidente avvenuto sulla Tangenziale di Mantova. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di giovedì 3 dicembre. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, pare che un tir stesse percorrendo la tangenziale nord, quando avrebbe sbandato, invandendo la corsia opposta.

In quel momento su quel senso di marcia stava sopraggiungendo il ragazzo alla guida di un furgone.

L‘impatto con il tir sarebbe stato inevitabile: l’autoarticolato avrebbe schiacciato contro il guardrail il ragazzo. Purtroppo per lui non cè stato nulla da fare.

Dietro al furgone viaggiava una donna di 53 anni alla guida di un suv, che avrebbe cercato di evitare l’impatto, ma si è scontrata comunque contro la parte posteriore del tir. La donna avrebbe riportato qualche ferita, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Le cause

Sul posto sono giunte molte ambulanze e mezzi della polizia. Gli inquirenti hanno interrogato l’uomo di nazionalità ungherese alla guida del tir. Purtroppo però il conducente non parla italiano e ancora è sconosciuta la causa dell’improvviso sbandamento.

In seguito l’uomo è stato sottoposto all’alcoltest e esami tossicologici per capire se il conducente fosse in preda a qualche effetto di sostanze stupefacenti. I Vigili del Fuoco intanto hanno estratto dal furgone il 25enne morto nell’impatto e hanno riaperto al traffico il tratto di strada dopo 6 ore.