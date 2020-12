Secondo i dati riportati nell'ultimo monitoraggio dell'Iss l'indice Rt in Italia è sceso a 0,91, con valori sotto l'1 in sedici regioni.

Secondo i dati riportati nell’ultimo monitoraggio congiunto Iss/ministero della Salute l’indice Rt in Italia è sceso a 0,91, con valori sotto l’1 in sedici regioni e con soltanto tre regioni che rimangono ad alto rischio: Calabria, Puglia e Sardegna.

Le statistiche riportate fanno riferimento al periodo compreso tra l’11 e il 24 novembre 2020 ed evidenziano un sostanziale miglioramento della situazione rispetto al monitoraggio precedente, ma secondo gli esperti è ancora troppo prematuro parlare di un eventuale rilassamento delle restrizioni.



Monitoraggio Iss, indice Rt a 0,91

Nel documento dell’Iss si può inoltre leggere che: “L’impatto della epidemia sui servizi sanitari assistenziali rimane alto. Diciotto tra regioni e province autonome, il primo dicembre avevano superato almeno una soglia critica in area medica o Terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva supera ancora la soglia critica di occupazione a livello nazionale”. Dal 24 novembre al 1 dicembre risulta tuttavia in diminuzione sia il numero complessivo di ricoverati in terapia intensiva che quello dei ricoverati in area medica.

In calo anche l’incidenza dei contagi a livello nazionale, che dai 706.27 per 100mila abitanti nel periodo che va dal 9 all’11 novembre passa ai 590.65 casi per 100mila abitanti nel periodo dal 23 al 29 novembre. Migliora inoltre anche l’attività di tracciamento dei contagi sul territorio, infatti: “Si continua ad osservare una diminuzione nel numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note (62.617 contro 77.541 della settimana precedente): questo dato, insieme all’aumento nella percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti (24,7% contro 17,1%) suggerisce un miglioramento dell’attività di tracciamento stessa“.