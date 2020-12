Nevicate e piogge battenti non tendono a placarsi nel nord Italia, soprattutto in Liguria dove il maltempo ha messo il traffico in tilt.

La neve e la pioggia in Liguria stanno mettendo in ginocchio il traffico che da diverse ore è bloccato sull’autostrada A7. Per prestare immediato soccorso è intervenuta sul posto la protezione civile che ha fornito agli autisti coperte e generi di prima necessità.

Neve in liguria: traffico bloccato

Il maltempo sta attraversando in modo indistinto tutto lo stivale, ma in Liguria la situazione neve sta mettendo a dura prova gli automobilisti che da ore sono bloccati sull’autostrada A7, tra Busalla e Genova Bolzaneto, in entrambi i sensi di marcia. Durante tutta la mattinata del 4 dicembre si sono susseguiti disagi anche sulle altre linee autostradali della regione, sulle A6 e A26. Immediatamente gli uomini della Protezione Civile si sono messi all’opera per fornire coperte, bevande calde e eventuali viveri ai conducenti dei mezzi bloccati dalla neve.

Il maltempo, tra nevicate e forti piogge, non tende a placarsi e anche nella giornata di sabato 5 novembre si assisterà a un continuo peggioramento e a un calo di temperature. Intanto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, conferma l’operatività dei mezzi di emergenza per evitare il protrarsi di queste situazioni. Oltre 500 mezzi spargisale e spazzaneve e 700 addetti alla viabilità stanno lavorando nelle tratte più colpite dal maltempo: Liguria, Piemonte e Lombardia.

Le squadre operative – conferma il governatore – continueranno a essere attive lungo tutta la giornata, fino alla conclusione dell’allerta meteo. Intervenute su richiesta della Prefettura che si occupa di coordinare e gestire le operazioni di soccorso in questi casi. Le situazioni più critiche si stanno manifestando anche sulla A6 in direzione Savona-Torino dove è stato chiesto lo stop dei mezzi.