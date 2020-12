Previsioni meteo, ponte Immacolata: continua il maltempo

Sarà un ponte dell'Immacolata caratterizzato dal maltempo. Le previsioni meteo svelano giornate di pioggia, freddo e neve.

Le previsioni meteo per il Ponte dell’Immacolata non promettono nulla di buono. Il maltempo continua a tormentare l’Italia, anche se è prevista una leggera schiarita nella giornata di domenica 6 dicembre. A partire da oggi, 4 dicembre, le piogge scenderanno molto forti, con annuvolamenti intensi e la possibilità di neve.

Previsioni meteo ponte Immacolata

La giornata di oggi è iniziata con temporali diffusi e forti piogge. Le temperature sono scese, fino a toccare i 3-4 gradi, e verso il tardo pomeriggio potrebbe scendere altra neve, soprattutto sui settori delle Alpi e delle Prealpi. Sarà un Ponte dell’Immacolata bagnato, quello di questo 2020, con venti di moderata intensità, annuvolamenti, temperature in calo e forti precipitazioni che potrebbero tramutarsi in neve.

L’unica eccezione sembra essere rappresentata da domenica 6 dicembre, in cui potremo finalmente vedere una leggera schiarita, che purtroppo durerà poco. Il sole tornerà a splendere e le temperature avranno un leggero aumento, ma si tratterà di un momento molto breve.

Nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 dicembre, durante il Ponte dell’Immacolata, tornerà ad accompagnarci il maltempo. L’Italia sta entrando nella trappola del freddo e delle precipitazioni.

L’aria fredda arriverà dal Nord Europa e tra il 7 e l’8 dicembre si dovrà affrontare un ponte molto movimentato, con il rischio di precipitazioni molto intense. Il calo della temperatura potrebbe far tornare la neve sulle Alpi, anche a quote più basse in Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta. Nei giorni successivi il maltempo dovrebbe spostarsi verso il Centro-Sud, con rovesci temporaleschi e venti forti. L’inverno è ufficialmente arrivato.