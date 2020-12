Covid, gemelli si ammalano assieme ma solo uno sopravvive

I due fratelli lavoravano nell'azienda di famiglia e vivevano nella stessa casa.

Due gemelli di 70 anni del Ravennate si sono ammalti di Covid 19 ma solo uno dei due è sopravvisutto. I fratelli sono stati divisi dalla malattia dopo una vita passata assieme. I due lavoravano infatti nell’azienda di famiglia e vivevano nella stessa casa.

Covid, gemelli contraggono la malattia

Circa un mese fa, a inizio novembre, nel pieno della seconda ondata Covid in Italia, uno dei due ha contratto il virus, ed è stato ricoverato. Dopo poco anche il gemello è risalutato positivo e portato in ospedale. Quest’ultimo però non ce l’ha fatta, dopo qualche giorno è deceduto.

Il fratello, il primo a stare male, ora sta meglio. “Lo sentiamo al telefono – hanno riferito i familiari al Resto del Carlinono -.

Ora è in grado di parlare, di mangiare. Speriamo che torni a casa presto”. Per il momento, tuttavia, ancora non sa della morte del gemello. “Ha già avuto un peggioramento, anche fisico, quando ha saputo che anche suo fratello si era ammalato ed era stato ricoverato”.

Covid, casi in diminuzione

Intanto continuano a diminuire i casi di persone positive al Covid. Cala ancora anche l’indice di contagio Rt sceso a 1,08 a livello nazionale con dieci regioni ormai sotto il valore 1.

Nella bozza del monitoraggio congiunto Iss-Ministero della Salute si può inoltre notare una sostanziale differenza con i dati di una settimana fa, quando l’Rt si trovava a 1,18.

All’interno del report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute si legge: “Nella maggior parte del territori la trasmissibilità è compatibile con uno scenario di tipo 1, in miglioramento rispetto a quello della settimana precedente ma con Rt puntuale ancora )1 nel suo valore medio in diverse Regioni/Province autonome”.