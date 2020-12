Sarebbe la mancanza di vaccini la ragione dietro la lettera inviata da Attilio Fontana ai Pubblici Ministeri che indagano su di lui.

L’indiscrezione arriva direttamente dal Corriere della Sera. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, avrebbe scritto e inviato una lettera al procuratore aggiunto e ai tre pubblici ministeri che indagano su di lui per le ipotesi di frode in pubbliche forniture per la vendita dei camici all’azienda del cognato.

Il contenuto della lettera, firmata dallo staff legale del presidente della Lombardia, riguarderebbe alcuni timori nati nei funzionari regionali con l’apertura dei fascicoli. Nella missiva, infatti, Fontana farebbe presente alla Procura di Milano che tali funzionari chiederebbero ai pm ladi un via libera, in modo che il governatore lombardo possa proseguire nella trattativa per l’

Tali dosi sarebbero utili a placare il caos creato dalla mancanza di vaccini presenti per la Lombardia.

La lettera di Fontana

La lettera di Fontana sarebbe stata recapitata direttamente a Giordano Baggio, ovvero il Pubblico Ministero che indaga sulle gare per l’acquisizione dei vaccini avvenute da Settembre ad oggi. Il Corriere riporta come nella lettera Fontana riveli la sua intenzione di acquistare dall’importatore svizzero Unifarma 350.000 dosi.

Per l’acquisto però ci sarebbe da battere la concorrenza.

E il rischio che quelle dosi siano vendute ad altre parti è molto alto. Per questa ragione Fontana vorrebbe avvalersi di prerogative che gli sono state attribuite durante l’emergenza. In questo modo, potrebbe procedere con l’acquisizione del lotto privatamente, senza passare per una gara pubblica.