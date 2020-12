Fra' Leonardo Grasso è morto in un incendio, ritenuto doloso, divampato nella comunità di recupero di Acireale di cui era responsabile.

Tragedia in una comunità di recupero per tossicodipendenti ad Acireale, dove nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 dicembre è divampato un incendio di natura dolosa in cui ha perso la vita il responsabile della struttura, padre Leonardo Grasso (78 anni).

Incendio in una comunità di recupero ad Acireale

I fatti si sono verificati intorno alle 5 di notte alla Tenda di San Camillo, lungo via Nazionale. Improvvisamente le fiamme hanno investito la struttura e il prete è rimasto intrappolato tra le fiamme senza riuscire a fuggire. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, secondo le cui ricostruzioni il vasto incendio sarebbe stato soltanto una messinscena per coprire il delitto di Grasso.

Tutti gli ospiti della comunità sono infatti usciti illesi dal rogo, per spegnere il quale si sono adoperate quattro squadre dei Vigili del Fuoco.

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno già identificato un uomo, uno degli ospiti della struttura ritenuto l’autore materiale dell’incendio, che ora sarà interrogato nella caserma di Piazza Verga. I militari lo hanno bloccato dopo che era fuggito da Riposto con l’auto della vittima.

La sua posizione è ora al vaglio della Procura distrettuale di Catania

Fra’ Leonardo Grasso, di 78 anni, era il superiore della comunità camilliana di Acireale. All’età di 50 anni, dopo la morte di entrambi i genitori a distanza di sei giorni uno dall’altro, aveva deciso di prendere i voti e mettersi al servizio dei più bisognosi. Iniziata l’attività di volontariato a fianco dei malati di Aids, si è dedicato a recupero dei tossicodipendenti.

Così aveva descritto la sua esperienza in una trasmissione televisiva: “La mia parabola somiglia molto a quella di San Camillo, che dopo una vita scapestrata ha dedicato tutto se stesso ad aiutare gli altri“.