Una mamma di 34 anni è deceduta in un incidente stradale: la donna si è schiantata contro un muro mentre si dirigeva verso Follonica.

Dopo l’incidente sulla tangenziale di Mantova, una donna di 34 anni, madre di una bambina di 6 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Castiglione della Pescaia. La sua auto si è schiantata violentemente contro un muro.

Proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

È Marta Gaggioli la giovane vittima dell’incidente avvenuto in provincia di Grosseto. La donna, 34 anni, si è schiantata contro un muro e i soccorsi non sono riusciti a salvarla. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita.

La 34enne, poco prima dello schianto, stava percorrendo via Veneto, la strada che collega Castiglione a Follonica.

L’impatto è stato violentissimo, ma sembra non ci siano altri veicoli coinvolti. Si teme che Marta Gaggioli abbia avuto un malore. Il pm ha disposto l’autopsia per far luce sull’accaduto e chiarire così le cause del decesso. Un’altra ipotesi sulla quale sono al lavoro gli inquirenti è quella del suicidio. Neppure questa strada, almeno per il momento, è stata smentita.

Sul luogo dell’incidente sono subito accorsi i sanitari del 118.

I soccorritori hanno cercato di rianimare la donna, ma non è stato possibile esserle d’aiuto. Sembrerebbe che la donna sia morta sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, per eseguire tutti i rilievi del caso. La sua auto, che si è schiantata contro un muro in direzione opposta rispetta a quella di marcia, è stata sequestrata per effettuare le dovute verifiche. A bordo del veicolo era presente solo Marta Gaggioli.

La donna lascia una bimba di 6 anni.