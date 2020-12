Luciana Lamorgese annuncia un Natale caratterizzato da sacrifici, disposto un alto numero di agenti di polizia per i controlli nelle feste.

Nel corso di un’intervista a Sky TG 24 Live in Courmayeur, il ministro dell’interno Luciana Lamorgese ha parlato di un Natale 2020 all’insegna dei sacrifici. Tra le varie misure che saranno adottate l’impiego di 70.000 agenti per gli opportuni controlli durante le festività.

Lamorgese ha dichiarato, per la precisione: “Ci saranno forze di polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo” e poi ancora: “Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperti i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento”.

Lamorgese: un Natale caratterizzato da sacrifici

Luciana Lamorgese ha parlato di un Natale diverso, caratterizzato da sacrifici rispetto agli anni passati. Il tutto per tenere sotto controllo l’ondata pandemica da coronavirus. Il ministro dell’Interno ha precisato: “Sicuramente faremo dei controlli più incisivi alle frontiere e negli aeroporti per chi entra e chi esce” e inoltre: “Dobbiamo stare davvero attenti perché l’esperienza di quest’estate non è stata un’esperienza positiva.

Dobbiamo evitare una terza ondata”.

Si proseguirà con le limitazioni

A Sky TG24 Live in Courmayeur, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha confermato le limitazioni alla mobilità nel corso delle prossime festività. Lamorgese ha affermato: “Sarà un Natale di sacrifici, dovremo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità anche tra Comuni oltre che tra regioni. Proprio nel periodo natalizio dovremo allontanarci dalle nostre tradizioni, del Natale tutti insieme.

Un sacrificio necessario che ci consentirà poi di affrontare l’anno nuovo in maggiore sicurezza”.